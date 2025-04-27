Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Sindikat Pemalsu Kupon Sembako di RS Jakpus, Pelaku Ternyata Sekeluarga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |19:02 WIB
Polisi Tangkap Sindikat Pemalsu Kupon Sembako di RS Jakpus, Pelaku Ternyata Sekeluarga
Barang bukti pemalsuan kupon
JAKARTA - Polsek Cempaka Putih menangkap tiga orang berinisial MD (31), SW (33), dan SN (31), sindikat pemalsu kupon sembako yang sering beraksi di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku ternyata sekeluarga.

“Polisi mengamankan pelaku yang terlibat yakni SW (33) yang merupakan istri MD, serta SN (31), adik kandung SW,” kata Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Sulistiyo Yudo Pangestu Minggu (27/4/2025).

Yudo mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan pihak koperasi rumah sakit saat melihat jumlah voucher yang ditukarkan dalam jumlah besar.

"Pada Jumat, 25 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB, petugas koperasi dan security RSIJ mencurigai salah satu pelaku, MD (31), yang menukarkan banyak voucher sembako. Setelah diinterogasi, ternyata voucher tersebut palsu," ujar dia.

Dalam aksinya, para pelaku membuat stempel palsu bertuliskan "Pemasaran RS Islam" untuk memuluskan penukaran voucher palsu. Sembako yang diperoleh, seperti minyak goreng, beras, tepung, gula, hingga susu, kemudian dijual kembali secara tunai maupun melalui platform online.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RSIJ sembako pemalsuan
