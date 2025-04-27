Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jenazah Anggota DPRD DKI Brando Disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Pelayat Berdatangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |19:10 WIB
Jenazah Anggota DPRD DKI Brando Disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Pelayat Berdatangan
Jenazah Anggota DPRD DKI Brando disemayamkan di Rumah Duka Carolus (Foto: Achmad AL Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Salemba, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (27/4/2025). Sejumlah simpatisan datang melayat dengan menyambangi Rumah Duka Carolus.

Dari pantauan iNews Media Group sejak pukul 17.50 WIB, sejumlah simpatisan partai berlambang moncong banteng itu telah berdatangan ke Rumah Duka Carolus.

Sementara itu, jasad Brando yang ada di dalam peti mulai disemayamkan di ruang Petrus C dan D sekitar pukul 18.30 WIB. Nampak, para pelayat pun langsung melihat jasad Brando yang ada di dalam peti.

Sejumlah pelayat nampak sedih dan menangis melihat jasad Brando. Bahkan, sebagian mereka saling menguatkan.

Selain para pelayat, Rumah Duka juga dijaga ketat oleh Satgas Cakra Buana PDIP. Dengan kenakan seragam PDL ditambah topi baret merah, mereka berjaga dan mengatur para pelayat yang hendak masuk ke ruang Petrus C dan D.

Diketahui, almarhum Brando sebagai Ketua Panitia Halalbihalal yang dihadiri Pramono-Doel itu tersungkur saat memberikan pidato sambutan di hadapan ribuan kader PDIP DKI Jakarta.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179425/obituari-jWHG_large.jpg
Kabar Duka, Mantan Ketua PBHI Johnson Panjaitan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement