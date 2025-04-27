Jenazah Anggota DPRD DKI Brando Disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Pelayat Berdatangan

JAKARTA - Jenazah Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Salemba, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (27/4/2025). Sejumlah simpatisan datang melayat dengan menyambangi Rumah Duka Carolus.

Dari pantauan iNews Media Group sejak pukul 17.50 WIB, sejumlah simpatisan partai berlambang moncong banteng itu telah berdatangan ke Rumah Duka Carolus.

Sementara itu, jasad Brando yang ada di dalam peti mulai disemayamkan di ruang Petrus C dan D sekitar pukul 18.30 WIB. Nampak, para pelayat pun langsung melihat jasad Brando yang ada di dalam peti.

Sejumlah pelayat nampak sedih dan menangis melihat jasad Brando. Bahkan, sebagian mereka saling menguatkan.

Selain para pelayat, Rumah Duka juga dijaga ketat oleh Satgas Cakra Buana PDIP. Dengan kenakan seragam PDL ditambah topi baret merah, mereka berjaga dan mengatur para pelayat yang hendak masuk ke ruang Petrus C dan D.

Diketahui, almarhum Brando sebagai Ketua Panitia Halalbihalal yang dihadiri Pramono-Doel itu tersungkur saat memberikan pidato sambutan di hadapan ribuan kader PDIP DKI Jakarta.

(Arief Setyadi )