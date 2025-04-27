Profil Brando Susanto, Anggota DPRD Jakarta yang Meninggal saat Pidato di JIV

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengenang Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Fraksi PDI Perjuangan sebagai seorang sahabat yang aktif berkontribusi untuk masyarakat Kota Jakarta hingga akhir hayatnya.

"Rest in Peace sahabat saya Brando Susanto, salah satu sahabat saya yang aktif berkontribusi untuk masyarakat Jakarta. Semoga kebaikan Brando diterima dan kesalahannya dimaafkan. Selamat jalan Brando," tulis Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dengan foto hitam putih bersama Brando dikutip, Minggu (27/4/2025).

Melansir laman DPRD Provinsi DKI Jakarta, Brando Susanto politisi yang lahir di Jakarta, 21 September 1977 dan beralamat tinggal di Jalan Satria IV No. 7, Pademangan Barat, Jakarta Utara memiliki seorang istri bernama Syelin.

Brando merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung. Almarhum dikenal aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fisip Unpar, Ketua Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa Unpar.

Sementara itu, Brando yang terpilih mewakili Dapil 3 Jakarta meliputi Pademangan, Tanjung Priok, dan Penjaringan itu juga aktif sebagai Sekjen Perhimpunan Alumni Kolase Kanisius Jakarta, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Brando meninggal dunia pada usia 48 tahun saat memberikan sambutan acara Halalbihalal yang dihadiri Pramono-Doel di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu (27/4) siang. Brando yang sempat tersungkur sempat dilarikan ke Rumah Sakit Columbia Asia Pulomas, Jakarta Timur sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Brando rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka Carolus Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Belum diketahui almarhum akan dimakamkan dimana dan kapan.

(Khafid Mardiyansyah)