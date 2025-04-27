Pramono Anung Menangis saat Melayat ke Rumah Duka Brando Susanto: Beliau Orang Baik Banget

JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung tak kuasa menahan tangis saat melayat Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto di Rumah Duka Carolus, Salemba, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (27/4/2025) malam.

Brando sendiri telah menghembuskan nafas terakhir pada Minggu (27/4/2025) malam. Nampak, Pramono terlihat menyeka air mata saat melihat peti jenazah Brando.

Usai melayat, Pramono mengaku, dirinya orang yang tak mudah menangis. Namun, ia tak kuasa membendung air mata lantaran Brando sosok yang baik.

"Saya sebenarnya termasuk orang yang nggak gampang nangis, tapi karena saya tahu Brando, Brando baik banget, baik banget," tutur Pramono usai melayat.

Di mata Pramono, Brando merupakan pr9badi yang baik, pekerja keras dan kerap menolong orang lain. Ia pun mendoakan terbaik bagi Brando.