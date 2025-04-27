Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minibus di Cakung Hangus Terbakar Diduga Gegara Korsleting Listrik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |22:30 WIB
Minibus di Cakung Hangus Terbakar Diduga Gegara Korsleting Listrik
JAKARTA - Satu unit mobil Mitsubishi Elf yang terparkir di parkiran umum Jalan Assyairiyah RT 005, RW 011, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, hangus dilahap si jago merah pada Minggu (27/4/2025) sekira pukul 20.42 WIB.

Awalnya, petugas piket Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur menerima informasi dari warga terdapat satu unit mobil terbakar di Jalan Assyairiyah. Kemudian, tiga unit dan 15 personil Gulkarmat Jaktim diterjunkan ke lokasi.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman. Tak berselang lama, petugas berhasil memadamkan api. Dari hasil pengecekan sementara, minibus tersebut tersebut hangus terbakar diduga karena korsleting listrik.

"Dugaan penyebab korseling listrik pada bagian mesin," dikutip dari data laporan Command Center Damkar.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan petugas di lapangan, mobil tersebut awalnya sedang diperbaiki di bagian ACnya. Kemudian, muncul api di bagian mesin mobil yang menghanguskan seluruh bagian mobil.

"Kronologinya mekanik yang sedang memperbaiki AC mobil tiba-tiba melihat api dari ruang mesin, lalu membakar keseluruhan moil Mitsubishi elf dan menyambar sebagian mobil suzuki APV yang berada di dekatnya," tulis laporan Command Center Damkar.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
