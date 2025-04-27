Mayat Perempuan Ditemukan di Pintu Air Sasak Tinggi Tangsel

JAKARTA - Mayat perempuan dilaporkan telah ditemukan Pintu Air Sasak Tinggi, Pamulang, Tangera Selatan pada Minggu (27/4/2025) malam.

Kabar itu dibagikan akun Instagram @media.tangselinfo. Dalam video tersebut, nampak mayat perempuan dengan posisi tengkurap tergeletak di salah satau sudut pintu air.

Sejumlah warga terlihat berkerumun untuk melihat mayat perempuan tersebut dari dekat.

"Mimin dapat kiriman DM, bahwa telah ditemukan yang diduga jasad wanita oleh warga di Pintu Air Setu Sasak Tinggi Pamulang, pada malam ini, Minggu (27/4)," tulis keterangan postingan itu yang dikutip, Minggu (27/4/2025) malam.