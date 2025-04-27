Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Perempuan Ditemukan di Pintu Air Sasak Tinggi Tangsel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |23:01 WIB
Mayat Perempuan Ditemukan di Pintu Air Sasak Tinggi Tangsel
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Mayat perempuan dilaporkan telah ditemukan Pintu Air Sasak Tinggi, Pamulang, Tangera Selatan pada Minggu (27/4/2025) malam.

Kabar itu dibagikan akun Instagram @media.tangselinfo. Dalam video tersebut, nampak mayat perempuan dengan posisi tengkurap tergeletak di salah satau sudut pintu air.

Sejumlah warga terlihat berkerumun untuk melihat mayat perempuan tersebut dari dekat.

"Mimin dapat kiriman DM, bahwa telah ditemukan yang diduga jasad wanita oleh warga di Pintu Air Setu Sasak Tinggi Pamulang, pada malam ini, Minggu (27/4)," tulis keterangan postingan itu yang dikutip, Minggu (27/4/2025) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat wanita tangsel mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement