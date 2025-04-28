Pramono Akan Pindahkan Patung MH Thamrin Menghadap Monas Usai Diskusi dengan Foke, Ada Apa?

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan memindahkan patung MH Thamrin yang berada di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat agar menghadap ke Monas yang juga menjadi ikon Kota Jakarta. Pemindahan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Betawi.

"Saudara-saudara sekalian. Bahkan saya dan Bang Doel untuk urusan menghormati budaya Betawi. Untuk menghormati budaya Betawi,” kata Pramono di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu (27/4/2025).

“Maka segera akan kami pindahkan simbol utama Betawi yaitu. MH Thamrin di Jalan Thamrin. Dan patungnya akan kami buat baik dan bagus menghadap ke Monas,"sambungnya.

Pramono juga akan membenahi taman di Jakarta dalam rangka beroperasi 24 jam maupun yang hanya sampai pukul 22.00 WIB "Termasuk taman-taman akan kami benahi," ujarnya

.