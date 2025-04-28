Derita Suami Takut Istri, Nekat Palsukan Kupon Sembako karena Diancam Belahan Jiwa

JAKARTA - Polsek Cempaka Putih menangkap tiga orang berinisial MD (31), SW (33), dan SN (31), sindikat pemalsu kupon sembako yang sering beraksi di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku MD selaku suami mengaku nekat melakukan aksinya lantaran diancam oleh istrinya SW.

“Dalam proses interogasi, MD mengaku terpaksa melakukan kejahatan tersebut setelah diancam oleh istrinya, SW,” kata Kapolsek Cempaka Putih Kompol Sulistiyo Yudo Pangestu kepada wartawan Senin (28/4/2025).

Sulistiyo mengatakan, keterangan itu juga diperkuat dengan hasil penyelidikan bahwa SN, adik SW, sebelumnya sudah lebih dulu melakukan penukaran voucher palsu.

“Saat menengok kakaknya yang ditahan, SN justru dikenali saksi sebagai pelaku lain yang juga pernah menukar voucher palsu beberapa hari sebelumnya," ujar Sulistiyo.

Dia mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan pihak koperasi rumah sakit saat melihat jumlah voucher yang ditukarkan dalam jumlah besar.

"Pada Jumat, 25 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB, petugas koperasi dan security RSIJ mencurigai salah satu pelaku, MD (31), yang menukarkan banyak voucher sembako. Setelah diinterogasi, ternyata voucher tersebut palsu," ungkapnya.

Dalam aksinya, para pelaku pemalsuan membuat stempel palsu bertuliskan "Pemasaran RS Islam" untuk memuluskan penukaran voucher palsu. Sembako yang diperoleh, seperti minyak goreng, beras, tepung, gula, hingga susu, kemudian dijual kembali secara tunai maupun melalui platform online.