Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Derita Suami Takut Istri, Nekat Palsukan Kupon Sembako karena Diancam Belahan Jiwa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |10:02 WIB
Derita Suami Takut Istri, Nekat Palsukan Kupon Sembako karena Diancam Belahan Jiwa
Derita Suami Takut Istri, Nekat Palsukan Kupon Sembako karena Diancam Belahan Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Polsek Cempaka Putih menangkap tiga orang berinisial MD (31), SW (33), dan SN (31), sindikat pemalsu kupon sembako yang sering beraksi di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku MD selaku suami mengaku nekat melakukan aksinya lantaran diancam oleh istrinya SW.

“Dalam proses interogasi, MD mengaku terpaksa melakukan kejahatan tersebut setelah diancam oleh istrinya, SW,” kata Kapolsek Cempaka Putih Kompol Sulistiyo Yudo Pangestu kepada wartawan Senin (28/4/2025).

Sulistiyo mengatakan, keterangan itu juga diperkuat dengan hasil penyelidikan bahwa SN, adik SW, sebelumnya sudah lebih dulu melakukan penukaran voucher palsu.

“Saat menengok kakaknya yang ditahan, SN justru dikenali saksi sebagai pelaku lain yang juga pernah menukar voucher palsu beberapa hari sebelumnya," ujar Sulistiyo.

Dia mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan pihak koperasi rumah sakit saat melihat jumlah voucher yang ditukarkan dalam jumlah besar.

"Pada Jumat, 25 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB, petugas koperasi dan security RSIJ mencurigai salah satu pelaku, MD (31), yang menukarkan banyak voucher sembako. Setelah diinterogasi, ternyata voucher tersebut palsu," ungkapnya.

Dalam aksinya, para pelaku pemalsuan membuat stempel palsu bertuliskan "Pemasaran RS Islam" untuk memuluskan penukaran voucher palsu. Sembako yang diperoleh, seperti minyak goreng, beras, tepung, gula, hingga susu, kemudian dijual kembali secara tunai maupun melalui platform online.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812//penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170509//loker-ZcyV_large.jpg
Jangan Tertipu! BNI Tegaskan Rekrutmen Gratis, Jangan Transfer Uang untuk Lowongan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175//viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161494//penipuan-y9xB_large.jpg
Tersangka Penipuan Jual Beli Vespa Raup Cuan hingga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159814//penipuan-vhFS_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Barang Ekspor, Korbannya Yayasan TNI AD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3150027//wn_malaysia-wVzS_large.jpg
Ini Alasan WN Malaysia Lakukan Phising Modus Fake BTS di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement