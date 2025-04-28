Viral! Pengendara Mobil Dipalak Preman Tanah Abang saat Melintas Depan Thamrin City

JAKARTA – Viral di media sosial, seorang pengendara mobil mengaku dipalak oleh preman saat melintas di dekat jalanan Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini, tiga pelaku telah ditangkap polisi.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menyebutkan pihaknya sudah mengamankan tiga orang terduga pelaku.

“Tiga pelaku saat ini sudah diamankan,” ujar AKBP Firdaus kepada wartawan Senin (28/4/2025).

Dia menambahkan, ketiga para pelaku yang diamankan sudah di bawa ke kantor polisi dan masih dilakukan pemeriksaan.

“Sementara masih kita lakukan pendalaman," tutup AKBP Muhammad Firdaus.

Dari video yang beredar, pengemudi tersebut mengaku dimintai uang Rp20 ribu oleh preman saat melintas dengan dalih uang kontribusi keamanan dan kebersihan.

“Nih gue ngirim ke Tanah Abang, numpang lewat doang suruh ngasih Rp20 ribu. Kontribusi lingkungan Waduk Melati, ketertiban, keamanan kebersihan Rp20 ribu," kata perekam video sembari menunjukkan bukti pemalakan.