Wanita Cantik Ditemukan Nyaris Bugil dan Bersimbah Darah, Wajahnya Dihujani Tusukan

BOGOR – Seorang wanita cantik berinisial AMP (27), ditemukan bersimbah darah di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban masih dalam perawatan intensif rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 27 April 2025.

Berawal ketika Ketua RW mendapat laporan dari warga mendapati korban bersimbah darah mengenakan pakaian dalam di sebuah rumah.

"Korban keadaan tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan pakaian dalam saja," kata Teguh dikonfirmasi Okezone, Senin (28/4/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, Ketua RW yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi temuan. Selanjutnya, korban yang diketahui warga Kota Bogor itu dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

"Kondisi korban bersimbah darah terdapat luka tusuk di bagian wajah, dada, perut dan tangan. Sekarang sedang dirawat di RSUD Cibinong," jelasnya.