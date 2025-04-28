Rumah di Rawa Buaya Jakbar Kebakaran, 13 Unit Damkar Diterjunkan

JAKARTA - Rumah di Jalan Kacang Tanah Raya, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar) kebakaran. Sebanyak 13 unit pemadam diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah tersebut.

"Objek rumah tinggal, situasi proses pendinginan (kuning)," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta dilansir, Senin (28/4/2025).

Situasi terkini petugas damkar masih terus berjibaku melakukan proses pendinginan.

Belasan unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman. Dipastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut dan belum diketahui penyebab kebakaran.

"Pengerahan 13 unit dan 65 personel, korban nihil," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)