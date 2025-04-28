Balita Tewas Terbakar di Kamar Kontrakan Tangerang, Diduga Korban Kekerasan

TANGERANG - Balita berinisial MA (4) ditemukan tewas terbakar di dalam kamar kontrakan di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Rumah tersebut diduga sempat ditempati seorang pria berinisial HB (38).

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, korban ditemukan oleh Ibunya berinisial J pada Minggu, 27 April 2025, siang. Ketika itu, kontrakan tersebut dalam kondisi terkunci rapat.

“Awalnya ibu kandung sang anak mencari keberadaannya di rumah kontrakan tersebut. Namun terkunci. Dibantu sejumlah saksi ibunya berusaha membuka kunci tetapi tidak berhasil,” kata Zain dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Zain menerangkan warga yang tengah membersihkan saluran air dekat kontrakan HB menemukan kunci rumah tersebut. Setelah berhasil, warga membuka pintu dan menemukan MA sudah tewas dalam kondisi terbakar.

“Saat ditemukan kondisi tubuh terbakar di dalam kamar kontrakan, diduga akibat tindak kekerasan terhadap korban oleh orang lain," ujarnya.

Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk di autopsi. Di sisi lain, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap HB.

"Saat ini Polisi masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan, termasuk melakukan autopsi terhadap korban. Hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut," jelas dia.

(Puteranegara Batubara)