Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Balita Tewas Terbakar di Kamar Kontrakan Tangerang, Diduga Korban Kekerasan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |13:59 WIB
Balita Tewas Terbakar di Kamar Kontrakan Tangerang, Diduga Korban Kekerasan
Ilustrasi Kekerasan Anak. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

TANGERANG - Balita berinisial MA (4) ditemukan tewas terbakar di dalam kamar kontrakan di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Rumah tersebut diduga sempat ditempati seorang pria berinisial HB (38).

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, korban ditemukan oleh Ibunya berinisial J pada Minggu, 27 April 2025, siang. Ketika itu, kontrakan tersebut dalam kondisi terkunci rapat. 

“Awalnya ibu kandung sang anak mencari keberadaannya di rumah kontrakan tersebut. Namun terkunci. Dibantu sejumlah saksi ibunya berusaha membuka kunci tetapi tidak berhasil,” kata Zain dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Zain menerangkan warga yang tengah membersihkan saluran air dekat kontrakan HB menemukan kunci rumah tersebut. Setelah berhasil, warga membuka pintu dan menemukan MA sudah tewas dalam kondisi terbakar.

“Saat ditemukan kondisi tubuh terbakar di dalam kamar kontrakan, diduga akibat tindak kekerasan terhadap korban oleh orang lain," ujarnya.

Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk di autopsi. Di sisi lain, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap HB.

"Saat ini Polisi masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan, termasuk melakukan autopsi terhadap korban. Hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut," jelas dia.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393/kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172818/bocah_mk-3CmZ_large.jpg
Bocah Korban Penyiksaan ‘Ayah Juna’ di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Kembarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170233/kekerasan_anak-Ut9C_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Anak Ditelantarkan Orangtua di Pasar Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170036/ayah_juna-zHtJ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan ‘Ayah Juna’ Siksa dan Telantarkan Bocah di Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165900/arifatul-gj7Z_large.jpg
Terungkap! Ekonomi dan Gadget Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162664/mk-x1Y5_large.jpg
Masih Ingat Anak Perempuan 7 Tahun yang Ditelantarkan Penuh Luka di Kebayoran Lama? Begini Kabarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement