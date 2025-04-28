Bocah 4 Tahun Tewas Terbakar di Kontrakan Tangerang, Polisi Buru Penyewa

TANGERANG - Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki tewasnya balita berinisial MA (4), yang ditemukan tewas terbakar di dalam sebuah kamar kontrakan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Tangerang. Kini, polisi memburu penyewa kontrakan tersebut yang berinisial HB (38).

“Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk ibu kandung korban, laki-laki berinisial HB usia 38 tahun adalah terduga pelaku,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Zain menerangkan, pihaknya telah membentuk tim untuk mencari terduga pelaku tersebut.

"Identitasnya sudah kita kantongi, masih terus kita cari. Informasi lebih lengkap akan kita sampaikan, mohon doanya agar pelaku segera kami amankan dan mintai keterangannya," jelas dia.