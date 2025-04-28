Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Muda Ditemukan Tewas Penuh Luka Sayat di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |15:37 WIB
Wanita Muda Ditemukan Tewas Penuh Luka Sayat di Bekasi
Penemuan mayat wanita di Bekasi (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI – Sesosok jasad wanita muda ditemukan tewas dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya di sebuah kamar transit di Kampung Cibuntu Asem, Gang Ninjo, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu 27 April 2025.

Korban yang diperkirakan berusia sekitar 23 tahun itu, ditemukan pertama kali oleh pengelola kamar nomor 108 yang hendak membersihkan ruangan tersebut.

Warga setempat, Bahtiar (32) mengatakan, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terdengar bertengkar hebat dengan seorang pria.

"Tiba-tiba sudah banyak polisi. Katanya sih korban berantem dulu, entah pacaran atau suami-istri, masih diselidiki. Umurnya di bawah 25 tahun, ada luka sayatan di leher, perut, dan tangan," ujar Bahtiar saat ditemui di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
