Polres Tanjung Priok Bantu Bayi dan Keluarganya yang Terlantar di Pelabuhan, Langsung Dibawa Pulang ke Depok

JAKARTA – Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok membantu Bayi 4 bulan beserta keluarganya yang terlantar di Kawasan Dermaga Terminal Nusantara II. Mereka langsung dibawa pulang ke rumahnya di Depok, Jawa Barat (Jabar).

Bayi dan keluarga tersebut diketahui terlantar ketika Polres Tanjung Priok melaksanakan Patroli Operasi Cipta Kondisi di Kawasan Dermaga Terminal Nusantara II, Pelabuhan Tanjung Priok, pada Minggu, 27 April 2025. Keluarga Ibu Ani tersebut diketahui ingin pulang ke rumah mereka di Kawasan Citayam, Depok, Jawa Barat.

Namun tidak memiliki biaya transportasi. Melihat kondisi itu, para Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengambil inisiatif untuk membantu.

“Kami temukan mereka dalam kondisi bingung dan kelelahan. Karena membawa bayi, kami merasa perlu segera bertindak,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing, Senin (28/4/2025).

Dalam hal ini setidaknya ditemukan tujuh orang yang terdiri dari, 1 orang Nenek umur 60, 2 Orang Ibu umur 30 tahun, 1 orang anak umur 15 tahun, 1 anak umur 5 tahun, 1 anak balita laki berumur 1,3 tahun dan 1 anak bayi laki berumur 4 bulan.

Mereka dari Pabuaran Citayam Kota Depok Jawa Barat, tujuan ke Batam dengan menggunakan Kapal KM. Kelud. Namun pada saat itu mereka belum mempunyai tiket dan tidak mengetahui bahwa kapal KM. Kelud akan tiba di Priok tanggal 2 Mei 2025.