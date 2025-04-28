Geger Temuan Benda Diduga Granat di Bogor, Tim Jibom Diterjunkan

BOGOR - Warga Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat digegerkan temuan benda diduga granat. Benda tersebut masih di lokasi menunggu Tim Jibom atau penjinak bom.

Pantauan iNews Media Group, benda yang diduga granat itu ditemukan di tempat galian kabel telekomunikasi sekitar Alun-Alun Empang. Benda tersebut diamankan di dalam karung dan diberi garis polisi agar warga tidak bisa mendekat.

Salah satu saksi, Rohmat Ilahi mengatakan benda tersebut ditemukan sekira pukul 16.30 WIB. Awalnya, ia bersama rekannya sedang mengerjakan proyek galian tanah untuk relokasi kabel telekomunikasi.

"Tadi sedang mengerjakan proyek relokasi (kabel) sambungan atas ke bawah," kata Rohmat kepada wartawan di lokasi, Senin (28/4/2025).

Ketika sedang menggali, alat yang digunakannya menyentuh benda mencurigakan. Benda tersebut berhasil diambil dan diduga sebagai granat.