Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Temuan Benda Diduga Granat di Bogor, Tim Jibom Diterjunkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |18:31 WIB
Geger Temuan Benda Diduga Granat di Bogor, Tim Jibom Diterjunkan
Temuan benda diduga granat di Empang, Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Warga Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat digegerkan temuan benda diduga granat. Benda tersebut masih di lokasi menunggu Tim Jibom atau penjinak bom.

Pantauan iNews Media Group, benda yang diduga granat itu ditemukan di tempat galian kabel telekomunikasi sekitar Alun-Alun Empang. Benda tersebut diamankan di dalam karung dan diberi garis polisi agar warga tidak bisa mendekat.

Salah satu saksi, Rohmat Ilahi mengatakan benda tersebut ditemukan sekira pukul 16.30 WIB. Awalnya, ia bersama rekannya sedang mengerjakan proyek galian tanah untuk relokasi kabel telekomunikasi.

"Tadi sedang mengerjakan proyek relokasi (kabel) sambungan atas ke bawah," kata Rohmat kepada wartawan di lokasi, Senin (28/4/2025).

Ketika sedang menggali, alat yang digunakannya menyentuh benda mencurigakan. Benda tersebut berhasil diambil dan diduga sebagai granat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Granat bogor Bom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156424/penemuan_granat-uAGW_large.jpg
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/18/3149760/bom_bunuh_diri-X7Lz_large.jpg
Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149157/bom-cpje_large.jpg
Kronologi Pesawat Saudi Airlines Diancam Bom Kedua Kali, Angkut Jamaah haji dan Mendarat Darurat di Kualanamu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement