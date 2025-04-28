Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Benda Diduga Granat di Bogor Dibawa Tim Jibom Kelapa Dua

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |20:54 WIB
Benda Diduga Granat di Bogor Dibawa Tim Jibom Kelapa Dua
Petugas Jibom saat evakuasi granat di Bogor (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Benda diduga granat yang ditemukan oleh pekerja galian tanah di sekitaran Alun-Alun Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, dievakuasi. Benda tersebut dibawa oleh Tim Jibom Brimob.

"Jadi untuk penemuan benda diduga granat itu langsung dibawa sama Tim Gegana. Karena sudah malam juga dan lokasi di Bogor tidak ada untuk lapangannya dan tidak ada berkenan juga untuk dilakukan disposal," kata Kapolsek Bogor Selatan, AKP Sonson kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Kata dia, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah benda tersebut benar granat atau lainnya. Karena, benda itu masih tertutup tanah yang menempel.

"Saya kurang tahu, kita olah TKP saja. Kalau untuk aktif atau tidak itu belum jelas karena keterangannya harus dari Tim Gegana. Intinya dugaan granat juga belum tentu granat karena masih dugaan. Lalu, barang itu masih terbalut dengan tanah jadi tidak nampak benar seperti granat. Apakah gelundungan besi atau bukan, yang penting itu berat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162726//ledakan-fe7L_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bogor, Empat Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487//kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162181//operator_alat_berat_tewas_tertimbun_sampah-0q9J_large.jpg
TPA Galuga Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162150//benda_diduga_granat-QvVs_large.jpg
Geger! Benda Diduga Granat Ditemukan di Lahan Kosong Desa Ciseeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161615//tabung_gas_meledak-tPLK_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bantarjati Bogor, Satu Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161423//petugas_damkar_kota_bogor-tRnq_large.jpg
Takut Ketahuan Selingkuh, Pria Ini Buang HP ke Setu hingga Tim Damkar Turun Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement