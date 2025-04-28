Benda Diduga Granat di Bogor Dibawa Tim Jibom Kelapa Dua

BOGOR - Benda diduga granat yang ditemukan oleh pekerja galian tanah di sekitaran Alun-Alun Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, dievakuasi. Benda tersebut dibawa oleh Tim Jibom Brimob.

"Jadi untuk penemuan benda diduga granat itu langsung dibawa sama Tim Gegana. Karena sudah malam juga dan lokasi di Bogor tidak ada untuk lapangannya dan tidak ada berkenan juga untuk dilakukan disposal," kata Kapolsek Bogor Selatan, AKP Sonson kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Kata dia, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah benda tersebut benar granat atau lainnya. Karena, benda itu masih tertutup tanah yang menempel.

"Saya kurang tahu, kita olah TKP saja. Kalau untuk aktif atau tidak itu belum jelas karena keterangannya harus dari Tim Gegana. Intinya dugaan granat juga belum tentu granat karena masih dugaan. Lalu, barang itu masih terbalut dengan tanah jadi tidak nampak benar seperti granat. Apakah gelundungan besi atau bukan, yang penting itu berat," ungkapnya.