Polisi Buru OTK yang Intimidasi Wartawan saat Liput Loker Bodong

JAKARTA - Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian intimidasi terhadap wartawan oleh orang tidak dikenal (OTK) saat melakukan peliputan dugaan penipuan lowongan kerja bodong di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangannya jajaran buser ke lokasi untuk mencari keberadaan OTK tersebut.

"Itu anggota dari Polsek Buser dan juga Polres sudah ngecek ke lokasi kejadian, terkait adanya intimidasi kepada teman-teman wartawan yang sedang meliput," ucap Kanit Reskrim Polsek Rawalumbu, AKP Ompi Indovina, Senin (28/4/2025).

Namun, karena sosok yang dicari tak berada di lokasi kejadian, polisi pun akhirnya mendatangi rumah yang bersangkutan. "Karena tidak ada di lokasi, kami berkoordinasi dengan pihak keluarganya dan mendatangi rumahnya," sambungnya.

Dalam pertemuan dengan pihak keluarga, Ompi menyampaikan bahwa sosok yang melakukan intimidasi wartawan memiliki gangduan kejiwaan. Di rumah tersebut yang bersangkutan juga tidak terlihat batang hidungnya.

"Kami menanyakan kepada orangtuanya, ternyata yang bersangkutan mempunyai gangguan kejiwaan dengan dibuktikan surat dari dokter dan juga obat yang biasa diminumnya. Namun, yang bersangkutan tidak ada di rumah," katanya.