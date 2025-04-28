Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mushola di Cibinong Tersambar Petir, 5 Jamaah Terluka Tertimpa Plafon

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |23:37 WIB
Mushola di Cibinong Tersambar Petir, 5 Jamaah Terluka Tertimpa Plafon
Mushola di Cibinong tersambar petir (Foto: Dok BPBD Bogor/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Bangunan mushola di wilayah Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersambar petir. Lima jamaah terluka tertimpa atap plafon.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.30 WIB. Berawal saat hujan deras dengan intensitas tinggi disertai petir di Cibinong.

"Menyebabkan petir menyambar mushola," kata Adam dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Akibatnya, atap plafon mushola tersebut ambruk tersambar petir. Terdapat lima orang jamaah yang sedang melaksanakan Sholat Magrib tertimpa.

"Kerusakan pada atap mushola serta lima orang tertimpa material atap plafon," jelasnya.

Beruntung, para korban hanya mengalami luka ringan yakni lecet pada bagian tangan. Saat ini, material atau puing atap plafon mushola yang ambruk tersebut telah dibersihkan oleh warga setempat.

"Mushola yang terdampak belum diperbaiki. Untuk korban yang mengalami luka-luka tidak dirawat dan kembali ke rumah masing-masing," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
