HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Kembali Terjang Pesisir Utara Jakarta Malam Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |00:04 WIB
Banjir Rob Kembali Terjang Pesisir Utara Jakarta Malam Ini
Banjir rob di Jakarta Utara (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir rob menerjang sejumlah wilayah pesisir di Jakarta Utara pada Senin (27/4/2025) malam. Hal itu diketahui dari sejumlah unggahan video di sosial media.

Salah satu wilayah terdampak banjir rob yakni di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Hal itu diketahui dari postingan video yang diunggah oleh akun Instagram @lbj_jakarta.

Terlihat, air laut telah menggenangi kawasan Baywalk Mall, Pluit, Jakarta Utara, Senin malam. Adapun ketinggian air sekitar 10 centimeter.

"Malam-malam banjir rob terjang Kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan ketinggian 10 cm pada Senin malam sekira pukul 20:15 WIB (28/04/2025)," tulis keterangan postingan tersebut yang dikutip, Senin.

Dalam postingan lainnya, banjir juga menggenangi Jalan R.E. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nampak, sejumlah pengendara tetap melajukan kendaraannya di tengah rendaman banjir.

 

Topik Artikel :
banjir Banjir Jakarta Banjir Rob
