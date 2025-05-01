Aliansi Buruh Berdatangan, Panggung Megah Berlatar Monas Siap Meriahkan May Day

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dipusatkan di silang Monas sisi Barat Laut menghadap ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Diketahui, peringatan May Day 2025 akan turut dihadiri langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pantauan iNews Media Group di lokasi, sejak pukul 07.30 WIB massa buruh dari sejumlah aliansi mulai berdatangan menggunakan armada bus hingga angkutan kota (angkot) menuju lokasi acara. Massa buruh dengan seragam masing-masing aliansi turut membawa poster, spanduk hingga bendera.

Pengamanan ketat diberlakukan dengan alat metal detektor hingga pemeriksaan badan dari pihak pasukan pengamanan presiden (Paspamres) untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Panggung megah berlatar cawan Monas pun telah berdiri diisi hiburan musik sebelum nantinya akan ada pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, arus lalu lintas sekitar Monas belum dilakukan penutupan karena bersifat situasional.

Sebelumnya, sebanyak 13 ribu personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya kegiatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta pada hari ini, Kamis 1 Mei.

“Kita melibatkan 13.252 personel gabungan yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI, dan 276 personel pemerintahan daerah,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto beberapa waktu lalu.

Karyoto menyebutkan, nantinya akan ada 200 ribu orang yang diperkirakan mengikuti kegiatan tersebut. “Yang pertama, May Day di kawasan Monas melibatkan sekitar 200.000 orang dalam kegiatan berbentuk pesta rakyat dan hiburan. Aksi unjuk rasa oleh kelompok-kelompok tertentu dengan aspirasi spesifik yang memiliki potensi eskalasi jika tidak dikendalikan dengan baik,” ujar dia.

(Arief Setyadi )