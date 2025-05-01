Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

May Day 2025, Massa Buruh Mulai Padati Depan Gedung DPR RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |09:34 WIB
May Day 2025, Massa Buruh Mulai Padati Depan Gedung DPR RI
Massa buruh di depan Gedung DPR, Jakarta (Foto: Tangguh Yudha/Okezone)
JAKARTA - Massa buruh mulai memadati depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Jakarta di momen Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini, Kamis (1/4/2025).

Berdasarkan pantauan langsung, sekitar pukul 09.00 WIB, tampak massa dari Aliansi Perempuan Indonesia menyuarakan tuntutan mereka.

Setidaknya ada ratusan buruh yang memadati gerbang masuk kantor wakil rakyat tersebut. Mereka silih berganti menyuarakan sejumlah tuntutan di atas mobil komando dengan diiringi sorakan dari massa aksi lainnya.

Di momen Hari Buruh ini tak lupa atribut pelengkap seperti spanduk berisi pesan-pesan kritis juga dibentangkan. Sementara itu, petugas keamanan berjaga di belakang massa aksi. Puluhan personel polisi terlihat berbaris untuk mengamankan aksi pada pagi hari ini.

Hingga saat ini, perayaan Hari Buruh di depan Gedung DPR berlangsung tertib dan lalu lintas juga berjalan lancar. Diperkirakan massa tambahan baru akan datang pada siang hari nanti.

(Arief Setyadi )

      
