Sejumlah Menteri hingga Pimpinan DPR Hadiri May Day 2025 di Silang Monas

JAKARTA - Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hingga pimpinan DPR-MPR RI menghadiri acara puncak hari buruh se-dunia atau May Day di Silang Monas sisi Barat Laut atau menghadap ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir dalam peringatan May Day di Silang Monas Jakarta.

Pantauan Okezone di lokasi, sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo.

Selain itu juga hadir Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad; Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dan sejumlah pejabat lainnya.

Ribuan massa buruh dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya dari berbagai aliansi tumpah ruah di silang Monas Jakarta dalam peringatan May Day.

Sejak pukul 07.30 WIB massa buruh dari sejumlah aliansi mulai berdatangan menggunakan armada bus hingga angkutan kota (angkot) menuju lokasi acara. Massa buruh dengan seragam masing-masing aliansi turut membawa poster, spanduk hingga bendera.

Pengamanan ketat diberlakukan dengan alat metal detektor hingga pemeriksaan badan dari pihak pasukan pengamanan presiden (Paspamres) untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan.

Panggung megah berlatar cawan Monas pun telah berdiri diisi hiburan musik sebelum nantinya akan ada pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah artis seperti Tipe-X, Wali, Wika Salim dan lainnya mengisi panggung megah Mayday dipandu Raffi Ahmad.