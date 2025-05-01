May Day! Prabowo Tiba di Monas, Salami hingga Swafoto dengan Massa Buruh

Presiden Prabowo Subianto hadiri perayaan May Day di Monas, Jakarta (Foto: Tangkapan layar iNews TV)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Berdasarkan pantauan di Monas, terlihat Prabowo tiba sekira pukul 10.03 WIB.

Tampak Prabowo mengenakan pakaian berwarna coklat dan berwarna biru. Setibanya di lokasi, Prabowo tampak menyapa, menyalami hingga meladeni permintaan foto bersama dari para massa buruh.

Sejumlah pimpinan massa buruh dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terlihat mendampingi Prabowo. Diketahui, Monas menjadi titik pusat perayaan May Day.

Tuntutan Buruh

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan menyampaikan enam isu saat puncak acara Hari Buruh Internasional.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Said dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 28 April 2025.

Poin keempat, buruh bakal menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Mereka berharap RUU itu benar-benar melindungi buruh, bukan omnibus law. Berikutnya, buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

(Arief Setyadi )