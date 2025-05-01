Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Hadiri May Day di Monas Salami Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |10:55 WIB
Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Hadiri May Day di Monas Salami Buruh
Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Hadiri May Day di Monas Salami Buruh (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri kegiatan Hari Buruh atau May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Berdasarkan pantauan, Presiden Prabowo hadir di acara tersebut didampingi oleh Kapolri dan sejumlah pejabat negara. 

Setibanya di lokasi, Prabowo, Kapolri dan pejabat lainnya langsung menyapa maupun menyalami para buruh yang hadir di  Lapangan Monas. 

Sigit sebelumnya memastikan kegiatan Hari Buruh atau May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat, bakal berjalan dengan aman dan nyaman.

Sigit menyebut telah menginstruksikan seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk mengawal elemen buruh mulai dari proses kedatangan hingga selesai kegiatan nanti. 

"Hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas. Kita lihat masih banyak yang berdatangan," kata Sigit saat menghadiri May Day Fiesta di Monas. 

"Tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembali," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri kegiatan May Day Fiesta di Monas. Tentunya, kata Sigit ini adalah hal baik untuk kelompok buruh. 

"Harapan Kita kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk buruh," ucap Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
