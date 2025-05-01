Ketika Prabowo Lempar Canda ke Kapolri dan Panglima TNI: Alamat Enggak Diganti-ganti

Presiden Prabowo Subianto hadiri May Day di Monas, Jakarta (Foto: iNews TV)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden menyinggung nama Kapolri dan Panglima TNI yang keduanya memiliki nama depan dan belakang Prabowo Subianto.

Candaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Mulanya, Prabowo menyapa seluruh tamu yang hadir.

“Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakeranjang gitu. Kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto,” kata Prabowo, Kamis (1/5/2025).

Prabowo kemudian berkelakar nama Kapolri dan Panglima TNI yang memiliki nama belakangnya.

“Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto, Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat enggak diganti-ganti ini Kapolri dan Panglima,” canda Prabowo disambut tawa para tamu termasuk Kapolri dan Panglima TNI.

Hingga berita ini tayang, Presiden Prabowo Subianto masih menyampaikan pidato kebangsaannya di hadapan para massa buruh.

(Arief Setyadi )