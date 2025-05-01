Menko Polkam Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan May Day Berjalan Aman dan Tertib

JAKARTA - Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan bersama dengan Kepala BIN, Panglima TNI dan Kepala BSSN, bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI mengadakan rapat koordinasi di Subden Mabes TNI.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian hari buruh atau May Day berjalan dengan lancar, baik dan aman.

"Untuk memonitor dan memastikan rangkaian perayaan May Day tahun ini di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan lancar," kata Budi dalam keterangannya dikutip, Kamis (1/5/2025).

Menurut Budi, Pemerintah akan memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal agar teman-teman yang merayakan hari buruh dapat merayakan dengan aman dan tertib.

"Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Dalam hal ini, Budi menyatakan, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

"Pemerintah mengucapkan selamat hari buruh, semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat," tutup Budi.



(Angkasa Yudhistira)