Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polkam Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan May Day Berjalan Aman dan Tertib

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |11:33 WIB
Menko Polkam Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan May Day Berjalan Aman dan Tertib
Menko Polkam Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan May Day Berjalan Aman dan Tertib (Foto : Humas Kemenko Polkam)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan bersama dengan Kepala BIN, Panglima TNI dan Kepala BSSN, bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI mengadakan rapat koordinasi di Subden Mabes TNI.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian hari buruh atau May Day berjalan dengan lancar, baik dan aman. 

"Untuk memonitor dan memastikan rangkaian perayaan May Day tahun ini di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan lancar," kata Budi dalam keterangannya dikutip, Kamis (1/5/2025).

Menurut Budi, Pemerintah akan memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal agar teman-teman yang merayakan hari buruh dapat merayakan dengan aman dan tertib.

"Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya. 

Dalam hal ini, Budi menyatakan, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

"Pemerintah mengucapkan selamat hari buruh, semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat," tutup Budi.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/65/3168825//riwayat_pendidikan-OHil_large.jpg
Riwayat Pendidikan Budi Gunawan, Peraih Summa Cum Laude yang Kena Reshuffle Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168821//menkopolkam_ad_interim_sjafrie_sjamsoeddin-DH3g_large.jpg
Jabat Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Apresiasi Kinerja Budi Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168796//menkopolkam_ad_interim_sjafrie_sjamsoeddin-gLzl_large.jpg
Jadi Menkopolkam Ad Interim, Sjafrie Akui Belum Komunikasi dengan Budi Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168738//sjafrie-f2XS_large.jpg
Breaking News! Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menkopolkam Ad Interim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168530//budi_gunawan-at9g_large.jpg
Istana Bantah Budi Gunawan Di-reshuffle dari Menkopolkam Imbas Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164951//pemerintah-OAIN_large.jpg
Menko BG: Sudah Tidak Ada Lagi Anak Indonesia Putus Sekolah karena Alasan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement