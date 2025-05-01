Kalah Pilpres 4 Kali, Prabowo: Buruh Tak Pernah Tinggalkan Saya

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan para ribuan massa buruh dari berbagai aliansi mengaku kalah empat kali dari lima kali maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Namun, meski empat kali kalah kaum buruh selalu mendukungnya dan akhirnya menang di Pilpres 2024.

"Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terima kasih saya diundang hari ini dan terutama saya mau ucapkan terimakasih 5 kali saya maju pemilihan presiden (Pilpres), 4 kali kalah. Gua kalah, lo ketawa lagi. Tapi, walaupun saya 4 kali kalah buruh selalu mendukung saya terima kasih," kata Prabowo dalam sambutannya di Peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Untuk diketahui, pencalonan pertama Prabowo memang bukan saat kontentasi Pilpres secara langsung, namun konvensi capres Partai Golkar pada 2004. Ketika itu, Prabowo kalah suara dengan Wiranto yang akhirnya diusung sebagai Capres pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Salahuddin Wahid.

Kendati demikian, Prabowo mengatakan para buruh tidak pernah meninggalkannya. "Saudara tidak pernah tinggalkan saya, 4 kali saya kalah yang kelima kita menang saudara-saudara sekalian," tambahnya.

Prabowo menyampaikan komitmen akan bekerja keras atas nama rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan. Pasalnya Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah hanya saja banyak 'maling' alias koruptor di Indonesia.

"Jadi, saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah, saudara-saudara sekalian saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," tegasnya.