Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kalah Pilpres 4 Kali, Prabowo: Buruh Tak Pernah Tinggalkan Saya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |12:37 WIB
Kalah Pilpres 4 Kali, Prabowo: Buruh Tak Pernah Tinggalkan Saya
Kalah Pilpres 4 Kali, Prabowo: Buruh Tak Pernah Tinggalkan Saya (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan para ribuan massa buruh dari berbagai aliansi mengaku kalah empat kali dari lima kali maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Namun, meski empat kali kalah kaum buruh selalu mendukungnya dan akhirnya menang di Pilpres 2024. 

"Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terima kasih saya diundang hari ini dan terutama saya mau ucapkan terimakasih 5 kali saya maju pemilihan presiden (Pilpres), 4 kali kalah. Gua kalah, lo ketawa lagi. Tapi, walaupun saya 4 kali kalah buruh selalu mendukung saya terima kasih," kata Prabowo dalam sambutannya di Peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Untuk diketahui, pencalonan pertama Prabowo memang bukan saat kontentasi Pilpres secara langsung, namun konvensi capres Partai Golkar pada 2004. Ketika itu, Prabowo kalah suara dengan Wiranto yang akhirnya diusung sebagai Capres pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Salahuddin Wahid.

Kendati demikian, Prabowo mengatakan para buruh tidak pernah meninggalkannya. "Saudara tidak pernah tinggalkan saya, 4 kali saya kalah yang kelima kita menang saudara-saudara sekalian," tambahnya.

Prabowo menyampaikan komitmen akan bekerja keras atas nama rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan. Pasalnya Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah hanya saja banyak 'maling' alias koruptor di Indonesia.

"Jadi, saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah, saudara-saudara sekalian saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032//pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016//pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181014//pemerintah-w8xt_large.jpg
Projo Dukung Prabowo-Gibran, Langkah Sah dalam Politik Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180993//prabowo-jZhr_large.jpg
Momen Prabowo Serahkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M ke Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180983//prabowo-jSBQ_large.jpg
Prabowo Serahkan Pesawat Raksasa Airbus A400 ke Panglima TNI di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180719//prabowo-LQcd_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Halim Usai Hadiri KTT APEC Korea Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement