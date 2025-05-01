Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Dibentuk Prabowo, Siapa Tokoh yang Mengisi Posisi di Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK ?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |13:16 WIB
Bakal Dibentuk Prabowo, Siapa Tokoh yang Mengisi Posisi di Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK ?
Prabowo hadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta (Foto: Ryan Rizki Roshali/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Siapa yang akan mengisi dewan tersebut? Kata Prabowo, para tokoh-tokoh buruh Indonesia.

“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Prabowo menjelaskan, tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yakni mempelajari keadaan buruh terkini. Tak hanya itu, mereka juga akan memberikan nasihat kepada Presiden terkait Undang-undang yang dinilai tidak melindungi buruh.

“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana Undang-Undang yang nggak beres dan tidak melindungi beres mana regulasi yang gak bener,” ujar dia.

Selanjutnya, Presiden juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas PHK ini akan mengawasi dan melindungi buruh-buruh yang terkena PHK. 

"Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK, kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, bila perlu tidak ragu-ragu negara akan turun tangan," jelas dia.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
