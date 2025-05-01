Mengenal Marsinah, Pejuang Buruh yang Tewas Secara Tragis Kini Didukung Prabowo Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya atas usulan agar aktivis buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat.

Mulanya, ia menceritakan dicurhati oleh pimpinan organisasi buruh tentang tak adanya pahlawan nasional dari kaum buruh. Mendengar itu, Prabowo langsung meminta saran tokoh yang hendak diusulkan oleh masyarakat buruh.

"Saudara-saudara sekalian, saya juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat buruh, mereka sampaikan ke saya 'Pak kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh?'," kata Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Kemudian, Prabowo kemudian mempertanyakan siapa sosok yang disarankan oleh pimpinan hingga tokoh buruh untuk dijadikan pahlawan nasional.

Di situ nama Marsinah langsung diusulkan oleh para pimpinan organisasi buruh. Prabowo menyatakan mendukung usulan agar Marsinah menjadi pahlawan nasional.

"Mereka sampaikan 'pak, bagaimana kalau Marsinah Pak?' Marsinah jadi pahlawan nasional, asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh saya akan mendukung Marsinah akan menjadi pahlawan nasional," ujar Prabowo.

Siapa Marsinah?

Marsinah, wanita kelahiran 10 April 1969 merupakan sosok pahlawan buruh yang namanya masih diingat hingga saat ini. Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan.

Fotonya kerap digadang-gadang oleh para buruh saat sedang melakukan demonstrasi. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh.