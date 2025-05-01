Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Marsinah, Pejuang Buruh yang Tewas Secara Tragis Kini Didukung Prabowo Jadi Pahlawan Nasional

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |14:25 WIB
Mengenal Marsinah, Pejuang Buruh yang Tewas Secara Tragis Kini Didukung Prabowo Jadi Pahlawan Nasional
Marsinah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya atas usulan agar aktivis buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat.

Mulanya, ia menceritakan dicurhati oleh pimpinan organisasi buruh tentang tak adanya pahlawan nasional dari kaum buruh. Mendengar itu, Prabowo langsung meminta saran tokoh yang hendak diusulkan oleh masyarakat buruh.

"Saudara-saudara sekalian, saya juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat buruh, mereka sampaikan ke saya 'Pak kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh?'," kata Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Kemudian, Prabowo kemudian mempertanyakan siapa sosok yang disarankan oleh pimpinan hingga tokoh buruh untuk dijadikan pahlawan nasional.

Di situ nama Marsinah langsung diusulkan oleh para pimpinan organisasi buruh. Prabowo menyatakan mendukung usulan agar Marsinah menjadi pahlawan nasional.

"Mereka sampaikan 'pak, bagaimana kalau Marsinah Pak?' Marsinah jadi pahlawan nasional, asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh saya akan mendukung Marsinah akan menjadi pahlawan nasional," ujar Prabowo.

Siapa Marsinah?

Marsinah, wanita kelahiran 10 April 1969 merupakan sosok pahlawan buruh yang namanya masih diingat hingga saat ini. Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan. 

Fotonya kerap digadang-gadang oleh para buruh saat sedang melakukan demonstrasi. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/337/3141247/dpr-AjIS_large.jpg
2 Mahasiswa Ditangkap saat Demo Hari Buruh, DPR: Harus Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135567/dpr-KI4p_large.jpg
Prabowo Akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, DPR: Angin Segar Buat Para Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/337/3135385/buruh-ftoV_large.jpg
Puan: Momen May Day Bukti Perjuangan Kesejahteraan Buruh Tak Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/337/3135367/prabowo-fcPA_large.jpg
Bakal Dibentuk Prabowo, Siapa Tokoh yang Mengisi Posisi di Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/338/3135355/buruh-B93m_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus Ditutup Imbas Aksi Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/337/3135336/prabowo-gY9h_large.jpg
Prabowo: 1 Mei Jadi Lambang Perjuangan Kaum Buruh Seluruh Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement