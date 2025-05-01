Puan: Momen May Day Bukti Perjuangan Kesejahteraan Buruh Tak Berhenti

Ketua DPR Puan Maharani bersama Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin serikat buruh di peringatan May Day, Monas, Jakarta (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Dalam momen itu, Puan mengajak semua pihak untuk merefleksikan semangat perjuangan pendiri bangsa dalam momen Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei.

"Momen May Day menjadi bukti bahwa perjuangan terhadap kesejahteraan buruh tak pernah berhenti sejak negara ini berdiri. Saya percaya di balik setiap peluh buruh, ada semangat perjuangan untuk membangun bangsa ini," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

Puan mengingatkan, Hari Buruh di Indonesia tak terlepas dari semangat para pendiri bangsa dalam memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno yang dikenal sebagai pemikir perburuhan di Indonesia.

Adapun Soekarno dikenal dengan gagasannya tentang asas perjuangan kaum buruh yakni hak atas hasil keringat sendiri. Salah satunya perjuangan buruh terkait batas jam kerja. Perjuangan buruh untuk membatasi jam kerja dianggap menjadi salah satu simbol keberhasilan mereka.

Di tahun 1950-an, Bung Karno juga mengeluarkan kebijakan tentang pemberlakuan Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini masih terus diterapkan. Menurut Bung Karno, Hari Buruh 1 Mei bukan hanya tentang keberhasilan membatasi jam kerja, tetapi juga simbol kemenangan nilai keadilan sosial.