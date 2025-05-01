Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan: Momen May Day Bukti Perjuangan Kesejahteraan Buruh Tak Berhenti

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |14:33 WIB
Puan: Momen May Day Bukti Perjuangan Kesejahteraan Buruh Tak Berhenti
Ketua DPR Puan Maharani bersama Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin serikat buruh di peringatan May Day, Monas, Jakarta (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Dalam momen itu, Puan mengajak semua pihak untuk merefleksikan semangat perjuangan pendiri bangsa dalam momen Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei. 

"Momen May Day menjadi bukti bahwa perjuangan terhadap kesejahteraan buruh tak pernah berhenti sejak negara ini berdiri. Saya percaya di balik setiap peluh buruh, ada semangat perjuangan untuk membangun bangsa ini," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

Puan mengingatkan, Hari Buruh di Indonesia tak terlepas dari semangat para pendiri bangsa dalam memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno yang dikenal sebagai pemikir perburuhan di Indonesia.

Adapun Soekarno dikenal dengan gagasannya tentang asas perjuangan kaum buruh yakni hak atas hasil keringat sendiri. Salah satunya perjuangan buruh terkait batas jam kerja. Perjuangan buruh untuk membatasi jam kerja dianggap menjadi salah satu simbol keberhasilan mereka.

Di tahun 1950-an, Bung Karno juga mengeluarkan kebijakan tentang pemberlakuan Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini masih terus diterapkan. Menurut Bung Karno, Hari Buruh 1 Mei bukan hanya tentang keberhasilan membatasi jam kerja, tetapi juga simbol kemenangan nilai keadilan sosial.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/337/3141247/dpr-AjIS_large.jpg
2 Mahasiswa Ditangkap saat Demo Hari Buruh, DPR: Harus Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135567/dpr-KI4p_large.jpg
Prabowo Akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, DPR: Angin Segar Buat Para Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/337/3135383/marsinah-2Ufb_large.jpg
Mengenal Marsinah, Pejuang Buruh yang Tewas Secara Tragis Kini Didukung Prabowo Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/337/3135367/prabowo-fcPA_large.jpg
Bakal Dibentuk Prabowo, Siapa Tokoh yang Mengisi Posisi di Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/338/3135355/buruh-B93m_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus Ditutup Imbas Aksi Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/337/3135336/prabowo-gY9h_large.jpg
Prabowo: 1 Mei Jadi Lambang Perjuangan Kaum Buruh Seluruh Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement