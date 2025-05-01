Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dukung UU Perampasan Aset, Heran Ada Demo Dukung Koruptor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |14:54 WIB
Prabowo Dukung UU Perampasan Aset, Heran Ada Demo Dukung Koruptor
Prabowo Dukung UU Perampasan Aset, Heran Ada Demo Dukung Koruptor (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Prabowo mengaku heran ada demonstrasi yang mendukung koruptor.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidatonya di perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Mulanya, ia menyatakan dukungannya terhadap RUU perampasan aset.

“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gua tarik ajalah itu,” kata Prabowo, Kamis (1/5/2025).

Ia kemudian mengaku heran ada di Indonesia ada demo yang mendukung para koruptor. “Gua heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor,” ujar dia.

Prabowo mengingatkan, kekayaan Indonesia sangat luar biasa. Namun, kekayaan tersebut sering dicuri para koruptor. "Kami sudah melihat, kekayaan Indonesia ini begitu besar, masalahnya maling-malingnya juga banyak," kata Prabowo.

Presiden mengakui, memberantas korupsi bukan pekerjaan ringan. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan tekadnya melawan para koruptor.

"Saya tiap hari diejek, diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati demi bangsa saya," ujar Prabowo.
 

(Angkasa Yudhistira)

      

