INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Unjuk Rasa Peringatan May Day di Belakang Gedung DPR Sempat Ricuh

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |16:54 WIB
Unjuk Rasa Peringatan May Day di Belakang Gedung DPR Sempat Ricuh
Unjuk Rasa Ricuh
A
A
A

JAKARTA - Unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional 2025 atau May Day ricuh di Belakang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian membubarkan paksa massa aksi. Adapun pembubaran itu dilandasi polisi lantaran titik aksi tak sesuai kesepakatan yakni di depan Gedung DPR RI.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah mahasiswa yang menamakan Fornt Mahasiswan Nasional menggelar unjuk rasa di belakang Gedung DPR RI. Selain menyuarakan hak buruh, mereka juga menuntut bentuk kapitalisme dan pembungkaman aspirasi dapat dihapus.

Alhasil, kericuhan pecah. Pasalnya, aparat kepolisian meminta pada pengunjuk rasa agar bisa berpindah ke sisi depan Gedung DPR RI dalam menggelar unjuk rasa. Tak ingin pindah, aparat kepolisian pun memgambil tindakan pembubaran paksa.

Sejumlah massa yang berada di barisan depan pun sempat diamankan kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terhidarkan hingga sejumlah mahasiswa diseret dan nyaris dipukul aparat kepolisian.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
