HOME NEWS NASIONAL

Aksi Humanis Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bagikan Minum dan Roti saat Buruh Rayakan May Day

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |17:24 WIB
Aksi Humanis Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bagikan Minum dan Roti saat Buruh Rayakan May Day
Pelabuhan Tanjung Priok
A
A
A

JAKARTA - Aksi Humanis Polwan ditunjukkan Kepolisian saat mengamankan perayaan hari buruh (May Day) oleh Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok dan Forum Komunitas dan Non Komunitas Pengemudi Bersatu di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dalam pengamanan Hari Buruh (May Day) tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menerjunkan Polwan (Polisi Wanita) di garda terdepan sebagai tim negosiator. Para Polwan berhadapan langsung dan berkomunikasi aktif dengan buruh yang melaksanakan perayaan hari buruh sedunia.

Saat kegiatan Pengamanan hari buruh, Polwan Polres Pelabuhan Tanjung Priok tampak memberikan air mineral dan roti kepada buruh yang  mengikuti perayaan hari buruh (May Day) di Pos 9 dan NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

"Para Polwan dengan menyapa, senyum kepada para buruh, membagikan air mineral dan roti sebagai bentuk pengamanan yang humanis," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing, pada hari Kamis (1/05/2025).

Saat berbincang dengan awak media Kapolres, menjelaskan bahwa petugas Kepolisian juga menyampaikan imbauan, agar saat merayakan hari buruh (May Day) tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak menutup jalan kita harus menghormati dan menghargai pengguna jalan lainnya yang sedang melaksanakan aktifitas.

"Polri bersama Buruh, Sopir, warga masyarakat selalu bekerja sama dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok yang aman, damai dan kondusif," ucapnya.

Sikap humanis dan simpatik para Polwan itu berhasil mendinginkan suasana perayaan hari buruh (May Day). Para buruh yang mengikuti perayaan hari buruh, menyambut gembira aksi bagi-bagi air mineral dan roti tersebut di tengah-tengah teriknya matahari siang hari.

