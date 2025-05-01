Peringatan May Day! Aksi Polisi Bersih-Bersih Monas hingga Bagikan Air Minum ke Buruh di DPR

JAKARTA - Anggota kepolisian membantu petugas kebersihan untuk membersihkan sisa-sisa sampah di kawasan Silang Monas usai pelaksanaan May Day Fiesta, Kamis (1/5/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel yang terlibat dalam aksi bersih-bersih berasal dari Polda Metro Jaya hingga Polsek Tanah Abang yang bertugas melakukan pengamanan May Day Fiesta.

Susatyo menyebut aksi bersih-bersih itu dilakukan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar pelaksanaan May Day Fiesta dapat berjalan aman dan nyaman hingga selesai.

"Bersih-bersih ini merupakan bagian dan bentuk pelayanan dari kepolisian kepada masyarakat. Diharapkan hal ini juga dapat membantu meringankan beban petugas kebersihan," ujarnya kepada wartawan.

Susatyo menyebut kegiatan bersih-bersih itu dilakukan oleh sekitar 100 personel untuk memastikan Lapangan Silang Monas bersih dan steril seperti semula.

Ia mengatakan hal itu juga dilakukan agar masyarakat lain yang ingin berekreasi ke Monas dapat menikmati fasilitas publik dengan nyaman.