Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatan May Day! Aksi Polisi Bersih-Bersih Monas hingga Bagikan Air Minum ke Buruh di DPR

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |17:33 WIB
Peringatan May Day! Aksi Polisi Bersih-Bersih Monas hingga Bagikan Air Minum ke Buruh di DPR
May Day di Monas
A
A
A

JAKARTA - Anggota kepolisian membantu petugas kebersihan untuk membersihkan sisa-sisa sampah di kawasan Silang Monas usai pelaksanaan May Day Fiesta, Kamis (1/5/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel yang terlibat dalam aksi bersih-bersih berasal dari Polda Metro Jaya hingga Polsek Tanah Abang yang bertugas melakukan pengamanan May Day Fiesta. 

Susatyo menyebut aksi bersih-bersih itu dilakukan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar pelaksanaan May Day Fiesta dapat berjalan aman dan nyaman hingga selesai.

"Bersih-bersih ini merupakan bagian dan bentuk pelayanan dari kepolisian kepada masyarakat. Diharapkan hal ini juga dapat membantu meringankan beban petugas kebersihan," ujarnya kepada wartawan. 

Susatyo menyebut kegiatan bersih-bersih itu dilakukan oleh sekitar 100 personel untuk memastikan Lapangan Silang Monas bersih dan steril seperti semula.

Ia mengatakan hal itu juga dilakukan agar masyarakat lain yang ingin berekreasi ke Monas dapat menikmati fasilitas publik dengan nyaman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hari Buruh polri May Day
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845//pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552//kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180492//polri-cZ5J_large.jpg
Dampingi Kapolri Hadiri Apel Kamtibmas, Kakorlantas: Perkuat Sinergi Polri dan Komunitas Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180395//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-vAew_large.jpg
Wakapolri Pastikan Revitalisasi SPKT Jadi Prioritas Pembenahan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238//polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement