Gempa M4,4 Guncang Sarmi Papua Sore Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi guncangan gempa di Distrik Sarmi, Papua pada sore hari ini. Gempa ini berkekuatan 4,4 magnitudo.

"Mag:4.4, 01-May-2025 17:28:03WIB, Lok:1.68LS, 139.18BT (87 km BaratLaut SARMI-PAPUA)," tulis akun X X BMKG, Kamis (1/5/2025).

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 Kilometer. BMKG mengimbau kepada warga untuk terus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)