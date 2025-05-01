Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Fraksi Golkar Bertemu Ilham Habibie, Bicara soal Pentingnya Teknologi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |18:33 WIB
Ketua Fraksi Golkar Bertemu Ilham Habibie, Bicara soal Pentingnya Teknologi
Ketua Fraksi Golkar Bertemu Ilham Habibie, Bicara soal Pentingnya Teknologi (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menemui ahli teknologi penerbangan yang juga putra presiden ke-3 RI BJ Habibie, Iham Habibie, di Wisma Habibie dan Ainun, Jakarta, Rabu 30 April 2025. Agenda pertemuan mereka untuk bertukar pikiran tentang pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

"Mengunjungi Pak Ilham Habibie di Wisma Habibie-Ainun. Diskusi dan bertukar pikiran tentang pentingnya teknologi, hari ini dan masa depan," ujar Sarmuji seperti dikutip, Kamis (1/5/2025).

Dalam keterangan tertulisnya, Sarmuji mengatakan penguasaan teknologi sangat penting karena dapat membantu dan memudahkan manusia dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan. "Teknologi dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru," katanya.

Ilham Habibie, katanya, merupakan cerminan tokoh yang menguasai teknologi khususnya penerbangan. Ilham sejauh ini telah berusaha mewujudkan cita-cita ayahnya untuk mengembangkan industri penerbangan Indonesia dengan mendirikan PT Regio Aviasi Industri.

"Ilham Habibie masih kuat memegang dan meneruskan cita-cita ayahnya agar Indonesia bisa membuat pesawat terbang sendiri,'" ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu. 

Sarmuji mengatakan, Ilham Habibie memiliki peran penting dalam pengembangan industri pesawat terbang di Indonesia terutama pesawat R-80. R-80 merupakan pesawat regional yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah dengan kapasitas 80-90 penumpang.

 

