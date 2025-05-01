Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

GP Ansor Dirikan BUMA, 8 Juta Kader di Seluruh Indonesia Digerakkan

Sucipto , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |18:34 WIB
GP Ansor Dirikan BUMA, 8 Juta Kader di Seluruh Indonesia Digerakkan
Ketua Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) Tommy Darmadi
JAKARTA- Gerakan Pemuda (GP) Ansor resmi membentuk Badan Usaha Milik Ansor (BUMA). Acara peluncuran berlangsung di Gedung BUMA, Jalan Percetakan Negara No. 158, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Kebijakan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, serta Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin.

Ketua Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) Tommy Darmadi berkomitmen untuk menjadikan BUMA sebagai roda penggerak bisnis sesuai dengan Visi Asta Cita Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

“BUMA akan mengoptimalkan jaringan GP Ansor yang terdiri dari lebih dari 8 juta kader yang tersebar di 34 provinsi, 469 kabupaten/kota, 4.886 kecamatan, 22.452 desa, serta 8 cabang luar negeri,”ujar Tommy, Kamis (1/5/2025).

Dengan modal besar ini, kata Tommy, BUMA siap menjadi big market yang menggerakkan berbagai sektor bisnis strategis seperti rantai pasok terintergasi, pangan, energi terbarukan, dan lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan pentingnya pengelolaan BUMA secara profesional agar memberikan keuntungan maksimal bagi kader, pengelola, dan organisasi.

“Kami yakin dengan manajemen yang profesional, BUMA akan menjadi perusahaan yang menguntungkan sekaligus pemberdayaan ekonomi kader,”ujar Addin.

Menteri Investasi dan Kebijakan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyambut baik inisiatif GP Ansor dalam mengembangkan ekonomi keumatan dan bisa menjadi dorongan positif pada ekonomi dan iklim usaha di Indonesia.

 

Topik Artikel :
NU PBNU GP Ansor
