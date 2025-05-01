Kejagung Usut Dugaan Korupsi di PT Sritex

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kini sedang mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Perkara yang tengah diusut berkaitan dengan pemberian kredit bank.

"(Usut dugaan korupsi) Pemberian kredit bank (ke PT Sritex)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

Perkara korupsi ini menurutnya sudah masuk dalam tahap penyidikan. Hanya saja, Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

"Masih penyidikan umum," ungkap dia.

Harli juga belum memerinci terkait konstruksi perkara dugaan korupsi itu. Ia juga tidak membeberkan kapan penyidikan perkara dimulai.