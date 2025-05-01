Kapolda Papua Barat Hentikan Pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, Polisi yang Hilang di Sungai Rawara

JAKARTA - Polisi resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terhadap Iptu Tomi Samuel Marbun. Tomi merupakan polisi yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat sejak 18 Desember 2024 silam.

Penutupan operasi ini diumumkan langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Johnny mengatakan hingga akhir operasi pencarian ini, baik Tomi dan tanda-tanda barang pribadinya tak kunjung ditemukan.

"Meskipun seluruh upaya maksimal telah dilakukan, hingga hari terakhir operasi, keberadaan Iptu Tomi maupun barang-barang pribadinya belum berhasil ditemukan," ucap Johnny dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

Jonny mengungkap hasil rekonstruksi dari operasi menyimpulkan Iptu Tomi hilang saat menyebrangi Sungai Rawara. Saat peristiwa terjadi, Tomi menyebrangi sungai itu bersama delapan orang lainnya.

"Delapan orang berhasil selamat, sementara Iptu Tomi menjadi satu-satunya yang tidak berhasil menyeberang dan kemudian hilang," jelas dia.