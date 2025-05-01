Paparkan Arah Komunikasi Demokrat ke Depan, Herzaky Minta Kader Makin Aktif Sosialisasikan Program Presiden Prabowo

ACEH - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta kader Partai Demokrat bisa semakin aktif mensosialisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo. Beliau menegaskan, pentingnya komunikasi secara masif dan konsisten dalam memastikan masyarakat terhindar dari disinformasi mengenai apa yang sudah dilakukan Pemerintahan ini untuk Rakyat.

Demikian disampaikan Herzaky saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Daerah dan Bimbingan Teknis Anggota DPR se-Aceh yang bersama Wasekjen Partai Demokrat, Afriansyah Noor, yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

“Hari ini kita di pemerintahan, menjadi bagian penting dari Pemerintahan Prabowo, Ketum kita Mas AHY menduduki posisi strategis sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan banyak kader kita dipercaya Presiden Prabowo di kabinet. Di sebelah saya, ada salah satunya, Bang Afriansyah (=wakil kepala badan penyelenggara jaminan produk halal). Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita, menjadi garda terdepan, dalam menjelaskan, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, program-program unggulan Pemerintahan Prabowo. Banyak program baik, tapi bisa disalahartikan, kalau kita tidak tepat mengkomunikasikannya,” ujar Staf Khusus Menko Infra AHY ini.

Dalam sesi diskusi panel, Herzaky menekankan arah komunikasi Partai Demokrat lima tahun ke depan. Ia menyampaikan, tiga prinsip utama yang menjadi pedoman komunikasi partai berdasarkan arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertama, Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat harus diberi tahu. Kedua, kita tidak hanya ingin dikenal, tapi dikenal baik oleh publik. Ketiga, kita beritakan apa yang kita kerjakan, dan kita kerjakan apa yang kita beritakan.

"Prinsip dasar tersebut harus tetap kita pegang teguh tapi kita juga harus bisa tetap menyesuaikan diri terhadap perubahan landscape komunikasi hari ini," katanya.

Ia menambahkan, strategi komunikasi harus adaptif terhadap perubahan lanskap media. Peran media sosial semakin dominan, dan Partai Demokrat harus mampu menjangkau masyarakat dengan gaya komunikasi yang relevan dan responsif. Herzaky juga menegaskan dukungan Demokrat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.