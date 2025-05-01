Ingin Kader Demokrat Fokus Bantu Rakyat & Hadirkan Solusi, AHY: Kita Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

ACEH - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta seluruh kader Partai Demokrat khususnya di Aceh untuk mendukung dan mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Mari kita kawal program Pak Presiden Prabowo Subianto di Aceh, kita sukseskan Asta Cita Presiden yang muaranya tentu adalah untuk kesejahteraan masyarakat," katanya saat memberikan sambutan secara daring di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat Aceh dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD se-Aceh, Selasa (29/4/2025).

AHY yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga menegaskan komitmen partainya untuk terus hadir di tengah rakyat sebagai pembawa solusi dan harapan.

“Kita akan bangkit. Akan semakin kuat. Demokrat akan kembali mengirim lebih banyak wakil ke DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, bahkan kepala daerah dari kader Demokrat juga akan semakin banyak,” ujar AHY penuh optimis.

Menurutnya, semangat ini lahir dari aspirasi langsung masyarakat. “Saya menghadirkan semangat ini tentunya bukan tanpa alasan karena memang ini juga berangkat dari berbagai aspirasi dan harapan masyarakat luas,” katanya.