Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingin Kader Demokrat Fokus Bantu Rakyat & Hadirkan Solusi, AHY: Kita Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |20:44 WIB
Ingin Kader Demokrat Fokus Bantu Rakyat & Hadirkan Solusi, AHY: Kita Kawal Program Presiden Prabowo Subianto
Partai Demokrat
A
A
A

ACEH - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta seluruh kader Partai Demokrat khususnya di Aceh untuk mendukung dan mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Mari kita kawal program Pak Presiden Prabowo Subianto di Aceh, kita sukseskan Asta Cita Presiden yang muaranya tentu adalah untuk kesejahteraan masyarakat," katanya saat memberikan sambutan secara daring di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat Aceh dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD se-Aceh, Selasa (29/4/2025).

AHY yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga menegaskan komitmen partainya untuk terus hadir di tengah rakyat sebagai pembawa solusi dan harapan.  

“Kita akan bangkit. Akan semakin kuat. Demokrat akan kembali mengirim lebih banyak wakil ke DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, bahkan kepala daerah dari kader Demokrat juga akan semakin banyak,” ujar AHY penuh optimis.

Menurutnya, semangat ini lahir dari aspirasi langsung masyarakat. “Saya menghadirkan semangat ini tentunya bukan tanpa alasan karena memang ini juga berangkat dari berbagai aspirasi dan harapan masyarakat luas,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016//pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181014//pemerintah-w8xt_large.jpg
Projo Dukung Prabowo-Gibran, Langkah Sah dalam Politik Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180993//prabowo-jZhr_large.jpg
Momen Prabowo Serahkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M ke Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180983//prabowo-jSBQ_large.jpg
Prabowo Serahkan Pesawat Raksasa Airbus A400 ke Panglima TNI di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180719//prabowo-LQcd_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Halim Usai Hadiri KTT APEC Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180693//prabowo-5L7J_large.jpg
Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement