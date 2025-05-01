17 Kloter Jamaah Haji Bakal Tiba di Arab Saudi Jumat Besok

MADINAH - Sebanyak 17 kloter jamaah haji 2025 yang dijadwalkan akan tiba di Arab Saudi pada hari Jumat (2/5/2025) besok. Sejumlah persiapan penyambutan jamaah telah dilaksanakan oleh petugas haji.

"Berdasarkan data yang kami miliki, hari pertama nanti akan ada kedatangan sekitar 17 kloter," kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Abdul Basir di Madinah, Kamis (1/5/2025).

Basir menyebutkan, dari 17 kloter yang akan tiba di Tanah Suci terdiri dari embarkasi Jakarta-Pondok Gede, yang akan tiba sekira pukul 06.15 waktu Arab Saudi. Kemudian, embarkasi Lombok pukul 07.20 waktu Arab Saudi, dan embarkasi Solo pada pukul 09.40 waktu Arab Saudi.

Dia memastikan, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut jamaah haji. Pihaknya, telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi yang ada di Madinah beberapa hari yang lalu.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Madinah dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan beberapa syarikat yang ada di Bandara Madinah.

"Ada 8 syarikat di Madinah untuk persiapan pelayanan kedatangan Jemaah Haji kita. Layanan yang akan kami berikan kepada jamaah Haji, yang pertama nanti kami akan melayani kedatangan Jemaah," ujarnya

"Jamaah nanti akan kami terima di empat titik di Bandara Madinah. Yang pertama ada layanan fast track, fast track ini khusus untuk Jemaah dari tiga embarkasi. Lalu berikutnya kami melakukan pelayanan kedatangan Jemaah di Terminal Internasional, lalu ada lagi di Terminal Haji, dan yang terakhir biasanya kami juga memberikan layanan di Zero," tuturnya melanjutkan.



(Khafid Mardiyansyah)