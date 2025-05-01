Lepas Kloter Pertama ke Bandara Soetta, Menag: Pelaksanaan Haji Sudah Siap

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kamis (1/5/2025) malam.

Sedianya ada lebih dari 7.000 jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci pada gelombang perdana, Jumat (2/5/2025). Mereka akan terbang secara bertahap kebtanah suci mulai Jumat (2/5/2025) dini hari.

"Jadi sekian kali penerbangan dan untuk Jakarta ya penerbangan yang pertama ini insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya," tutur Nasaruddin saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede.

Nasaruddin mengatakan, dirinya telah memeriksa kesiapan pelaksanaan haji di Tanah Suci. Dari hasil pemeriksaan terakhir, ia berkata, persiapan haji sudah siap, terkhusus di Madinah.

"Saya tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan-persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah," ujar Nasaruddin.

"Kita sudah siap disitu, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendaping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jemaah haji kloter pertama ini karena mereka langsung ke Madinah," pungkas Nasaruddin.

Sekedar informasi, sebanyak 7.514 jemaah akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada Jumat (2/5/2025) dini hari. Para jemaah itu, terdiri dari 19 kloter di Indonesia.