Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Kloter Pertama ke Bandara Soetta, Menag: Pelaksanaan Haji Sudah Siap

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |22:03 WIB
Lepas Kloter Pertama ke Bandara Soetta, Menag: Pelaksanaan Haji Sudah Siap
Menag Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kamis (1/5/2025) malam.

Sedianya ada lebih dari 7.000 jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci pada gelombang perdana, Jumat (2/5/2025). Mereka akan terbang secara bertahap kebtanah suci mulai Jumat (2/5/2025) dini hari.

"Jadi sekian kali penerbangan dan untuk Jakarta ya penerbangan yang pertama ini insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya," tutur Nasaruddin saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede.

Nasaruddin mengatakan, dirinya telah memeriksa kesiapan pelaksanaan haji di Tanah Suci. Dari hasil pemeriksaan terakhir, ia berkata, persiapan haji sudah siap, terkhusus di Madinah.

"Saya tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan-persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah," ujar Nasaruddin.

"Kita sudah siap disitu, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendaping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jemaah haji kloter pertama ini karena mereka langsung ke Madinah," pungkas Nasaruddin.

Sekedar informasi, sebanyak 7.514 jemaah akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada Jumat (2/5/2025) dini hari. Para jemaah itu, terdiri dari 19 kloter di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180875//pemerintah-2O8C_large.jpg
Kemenag: Madrasah Salafiyah Akan Diproyeksikan Jadi Model Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493//haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/398/3180392//haji-5QB0_large.jpg
Biaya Haji 2026 Disepakati Rp87 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179976//jamaah-Oe7z_large.jpg
Komisi VIII DPR Segera Putuskan Biaya Penyelenggaraan Haji 2026, Berapa Nilainya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179687//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil-AFzg_large.jpg
Kemenhaj Putuskan Haji 2026 Hanya Ada 2 Syarikah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement