HOME NEWS NASIONAL

Imbauan Menag untuk Jemaah Haji: Jaga Stamina, Jangan Kedepankan Sunah daripada Wajib

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |22:35 WIB
Imbauan Menag untuk Jemaah Haji: Jaga Stamina, Jangan Kedepankan Sunah daripada Wajib
Menteri Agama Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengimbau para jemaah haji untuk menjaga stamina saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Ia pun mengimbau para jrmaah bisa mengukur stamina masing-masing

Imbauan tersebut disampaikan Nasaruddin saat melepas kloter pertama jemaah haji DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kamis (1/5/2025).

“Energinya harus disimpan. Jangan sampai memaksakan diri melakukan hal-hal baik padahal kondisi tubuh tidak mendukung,” ujarnya.

“Akibatnya, saat hari puncak ibadah, justru tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit,” imbuh Menag.

Ia pun mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri beribadah di luar batas kemampuan, seperti begadang atau melakukan ibadah sunah secara berlebihan.

