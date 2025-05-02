Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Siswa Nakal yang Dikirim Dedy Mulyadi ke Batalyon Armed Kostrad Untuk Dibina

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |07:18 WIB
Mengintip Siswa Nakal yang Dikirim Dedy Mulyadi ke Batalyon Armed Kostrad Untuk Dibina
Mengintip Siswa Nakal yang Dikirim Dedy Mulyadi ke Batalyon Armed Kostrad Untuk Dibina/ist
JAKARTA - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri untuk mendapatkan pembinaan sudah mulai dilaksanakan pada hari Kamis 1 April 2025.

Bahkan, Dedi Mulyadi tampak hadir secara langsung menyaksikan proses pemberangkatan para siswa bermasalah yang diangkut menggunakan kendaraan milik Menarmed 1/1 Kostrad.

"Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Mereka akan mengikuti pendidikan, dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang makai narkoba," kata Dedi dalam unggahannya di akun instagram pribadinya @dedimulyadi71, dikutip Jumat (2/5/2025).

Dedi juga sempat berbincang dengan salah seorang siswa di sekolah Purwakarta yang ikut mengantarkan anaknya untuk menjalankan pembinaan di barak militer. Anak tersebut diketahui kedapatan melakukan aksi tawuran dengan sekolah lain.

Dedi menegaskan, bahwa para siswa tersebut akan masuk ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha. Kepada orang tua siswa tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu mendoakan agar sang anak bisa menjadi Tentara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
