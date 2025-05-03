Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dorong Aplikator Potong Komisi Ojol Hanya 10%: Untuk Masa Depan Anak Driver

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |17:32 WIB
DPR Dorong Aplikator Potong Komisi Ojol Hanya 10%: Untuk Masa Depan Anak Driver
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, mendorong pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online maksimal hanya 10%.

Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar upaya ekonomi sesaat, melainkan bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi masa depan keluarga para pengemudi.

“Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver,” ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Adian prihatin terhadap pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol ini. 

“Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” tegasnya.

Adian menekankan, perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. 

“Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi masalahnya di mana?” kata Adian, mempertanyakan hambatan yang ada.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Potong Komisi Ojol DPR RI Ojol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181648//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochammad_irfan_yusuf-pLqH_large.jpg
Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181656//kasus_kekerasan_seksual_oknum_polisi-eNHq_large.jpg
DPR Dorong Pengawasan Eksternal Polri Usai Kasus Kekerasan Seksual Oknum Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181620//anggota_komisi_ix_dpr_arzeti_bilbina-f80V_large.jpg
106 WNI di Kamboja Ditangkap Diduga Terlibat Online Scam, DPR Dorong Pendampingan bagi PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181569//wakil_ketua_dpr_adies_kadir-qncY_large.jpg
MKD DPR Nyatakan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Nama Baik Dipulihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181559//dpr-DSNk_large.jpg
Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement