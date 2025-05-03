Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pohuwato Gorontalo

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,0 mengguncang Pohuwato Gorontalo, Sabtu 3 Mei 2025, pukul 19.51 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwato Gorontalo pada koordinat 0.55 Lintang Utara – 121.64 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 97 Kilometer.

"Info Gempa Mag:6.0, 03-Mei-25 19:51:45 WIB, Lok:0.55 LU,121.64 BT (35 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO), Kedlmn:97 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.