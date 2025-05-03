Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pohuwato Gorontalo

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |20:08 WIB
Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pohuwato Gorontalo
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,0 mengguncang Pohuwato Gorontalo, Sabtu 3 Mei 2025, pukul 19.51 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwato Gorontalo pada koordinat 0.55 Lintang Utara – 121.64 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 97 Kilometer.

"Info Gempa Mag:6.0, 03-Mei-25 19:51:45 WIB, Lok:0.55 LU,121.64 BT (35 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO), Kedlmn:97 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607//gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470//gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/340/3181402//gempa_halmahera-F0gz_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181006//kepala_bmkg-y6Ih_large.jpg
Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement