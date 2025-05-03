Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,0 Guncang Pohuwato Gorontalo Berpusat di Darat, Dirasakan hingga Manado dan Palu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |20:38 WIB
Gempa M6,0 Guncang Pohuwato Gorontalo Berpusat di Darat, Dirasakan hingga Manado dan Palu
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 6,0 magnitudo di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Sabtu (3/5/2025) malam berpusat di darat. Gempa bumi dipastikan tidak berpotensi tsunami.

"Mag:6.0, 03-Mei-25 19:51:45 WIB, Lok:0.55 LU, 121.64 BT (Pusat gempa berada di darat 35 km barat laut Pohuwato), Kedalaman:97 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di sejumlah wilayah sekitar seperti (MMI) III Gorontalo, III Gorontalo Utara, III Manado, III Berau, II-III Palu. 

