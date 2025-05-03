Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Trah Ratu Atut Kembali Pimpin Partai Golkar Banten

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |21:08 WIB
Trah Ratu Atut Kembali Pimpin Partai Golkar Banten
Waketum Golkar TB Ace Hasan Syadzily
TANGERANG - Partai Golkar Provinsi Banten menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke - VI di salah satu hotel di Kota Tangerang, Sabtu (3/5/2025). Acara tersebut dihadiri Waketum Golkar TB Ace Hasan Syadzily.

Musda hanya diikuti 1 calon yakni putra Ratu Atut, Andika Hazrumy. Dengan begitu, maka secara ketentuan Andika langsung ditetapkan pula secara aklamasi.

"Saya tadi mendapatkan laporan bahwa yang mendaftar hanya satu orang. Tentu nanti di dalam forum Musda ini satu orang itulah yang nanti akan ditetapkan sebagai ketua terpilih," ujar TB Ace.

Musda Partai Golkar Provinsi Banten ini merupakan gelaran kedua setelah sebelumnya juga dilakukan pengurus Provinsi Jawa Tengah. TB Ace yang juga menjabat Gubernur Lemhanas itu berharap Musda menjadi ajang penyegaran organisasi yang efektif.

"Tentu ini adalah momentum untuk melakukan konsolidasi partai karena Partai Golkar adalah partai yang memiliki sistem di dalam proses pengaturan sirkulasi kepemimpinan," jelasnya.

Melalui Musda ini, dia juga mengingatkan para pengurus di daerah khususnya di Banten lebih maksimal dalam mematangkan kerja-kerja organisasi. Meskipun, dia juga mengapresiasi capaian yang diperoleh saat ini.

"Sebetulnya kita sudah punya modal di mana dari delapan kabupaten-kota se Banten, kita tujuh yang mendapatkan kursi Ketua DPRD. Itu artinya Golkar menang di dalam Pemilu 2024 yang lalu. Tentu ini harus tetap dipertahankan dan kalau bisa ditambah," pungkasnya.

 

